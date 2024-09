Iron Maiden na PGE Narodowym. Chyłka słucha ich płyt w nowej książce Mroza

Tournee „Run For Your Lives” upamiętni ważny dla zespołu jubileusz: pod koniec 1975 roku Steven Harris założył grupę, która z przerwami, mając kilku wokalistów, działa do dziś. Fani mogą spodziewać się wyjątkowego zestawu utworów, obejmującego dziewięć albumów studyjnych – od „Iron Maiden” po „Fear Of The Dark” z show, które jest zapowiadane jako „najbardziej spektakularne i dopracowane, jakie kiedykolwiek stworzyli!”.

Iron Maiden i Bruce Dickinson

Wokalista Bruce Dickinson zapewnia: „Przyszły rok będzie dla Iron Maiden wyjątkowy, a my chcemy dać naszym fanom niezapomniane przeżycia na żywo. To trasa, która wywoła uśmiech na ich twarzy i okrzyk radości w gardle. Jeśli widzieliście nas już wcześniej, przygotujcie się na zupełnie nowy poziom doświadczeń. Jeśli jeszcze nigdy nas nie widzieliście, to na co czekacie? Teraz macie szansę zobaczyć, co przegapiliście! Iron Maiden was porwie!”

Manager Rod Smallwood dodaje: „50 lat Maiden, a ja jestem z nimi od 46 lat! Sprzedaliśmy ponad 100 milionów albumów, zagraliśmy prawie 2500 koncertów w 64 krajach dla milionów fanów, a mimo to nadal uwielbiamy każdą chwilę i traktujemy każdą trasę jako nowe wyzwanie, aby zaoferować fanom coś wyjątkowego i ekscytującego. A na tej wyjątkowej trasie damy z siebie wszystko!”.

Smallwood zapewnia: „Pracujemy nad tym spektaklem od miesięcy, tworząc jeszcze bardziej widowiskowe i dopracowane show, które ożywi utwory bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. To będą ogromne dwa lata dla Iron Maiden i oczywiście dla Eddiego, a my jesteśmy podekscytowani tym, co mamy w zanadrzu dla fanów przez cały nasz 50. rok istnienia. Obiecuję, że wszyscy będziecie bardzo zadowoleni!".