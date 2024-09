Czytaj więcej Muzyka popularna Warszawska Jesień. Przeszłość przenika do współczesnej muzyki Dobiegający siedemdziesiątki Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień znów pragnie publiczność zaskoczyć połączeniami z muzyką dawną, klubową, ludową, jazzem i piosenką, bo tematem tegorocznej edycji jest przenikanie.

Sporo będzie się działo w łódzkiej Atlas Arenie. 11 października zaśpiewa tam kanadyjska gwiazda Bryan Adams. W zeszłym roku obchodził 40-lecie działalności, co uświetnił koncertowym albumem nagranym w Royal Albert Hall. Hitów, w tym filmowych, ma na koncie wiele, podczas obecnego tournée gra m. in. „All for Love” nagrane w trio z Rodem Stewartem i Stingiem, a także „Summer of ’69”, „Cuts Like a Knife”, „Straight From the Heart”.

Także w Atlas Arenie wystąpi Seal (14.10), który był w tym roku m.in. gwiazdą w Hollywood Bowl. Ma on w repertuarze nieśmiertelne hity „Kiss From A Rose” i „Crazy” i ciągle dodaje do programu wcześniej niewykonywane na żywo piosenki – teraz „I’ve Been Thinking” i „A Little Lie”.

Within Temptation w Łodzi

25 października w Łodzi pojawi się holenderska formacja Within Temptation, która proponuje piosenki z zeszłorocznej płyty „Bleed Out”. Przygotowaniem do premiery było wspólne tournée z Evanescence, przypominające, że rock symfoniczny i gotyckie brzmienia wciąż mają ogromną rzeszę fanów. Mezzosopran Sharon den Adel wciąż magnetyzuje słuchaczy, zaś w czasie kompozycji „Paradise” wspiera ją z ekranu sopranistka Tarja Turunen, znana m.in. z Nightwish, a w czasie „What Have You Done” – Mina Caputo. Grupa tradycyjnie dedykuje Ukrainie piosenkę „Raise Your Banner”.

Jesienną ofertę ma również krakowska Tauron Arena. Już 16 października zagrają tam The Jonas Brothers. Od lat proponują pop zabarwiony czarnymi brzmieniami. Z najnowszej, zeszłorocznej płyty „The Album” nie zabraknie z pewnością hitów „Wings” i „Summer Baby”. 3 listopada w Krakowie zagrają przedstawiciele progresywnego rocka Dream Theater, zaś 6 grudnia Die Antwoord, którzy połączyli hip-hop z rave’em w duchu zwariowanych pokemonów.

Stolica wciąż pozbawiona jest hali na wielkoformatowe koncerty. Torwar dwukrotnie, 5 i 6 listopada, wypełnią twórcy marzycielskiej muzyki Cigarettes After Sex.