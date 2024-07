Warsaw Summer Jazz Days. Wielcy jazzu w stolicy

Marcus Miller zagra na finał 7 lipca Marek Dusza

W niedzielę ciekawostką będzie występ szwajcarsko-francuskiego kwartetu The Big Tusk, prezentującego skrzyżowanie muzyki elektronicznej z improwizowanym jazzem. Zagra także młody i popularny saksofonista Kuba Więcek ze swoim nowym kwartetem Hoshii, w którym na fortepianie gra znakomity Grzegorz Tarwid. Polskie formacje wypełnią pierwszy dzień WSJD 4 lipca. Choć trzy z czterech zespołów – Jutra, Ńoko i Immortal Onion – nie są jeszcze powszechnie rozpoznawalne, to rekomendacja Mariusza Adamiaka jest wystarczająca, by na otwarcie festiwalu nie zabrakło publiczności. Natomiast Tomek Wendt Daily Things to już dobrze znany zespół saksofonisty i doktora wrocławskiej Akademii Muzycznej. W jego składzie znalazł się perkusista Michał Miśkiewicz (z Tria Marcina Wasilewskiego) i świetny gitarzysta Szymon Mika.

Ayeva, poetka i raperka

Trzy zespoły, które mogą sprawić największe niespodzianki, zgrupowały się w sobotni wieczór. To jedna z najwyżej cenionych, ambitnych formacji „czarnego” jazzu Irreversible Entanglements z poetką, raperką i wokalistką Camae Ayewą. Grupa Void Patrol to formacja gwiazd z gitarzystą Elliotem Sharpem i saksofonistą Colinem Stetsonem. Moim czarnym koniem na festiwalu będzie saksofonista Isaiah Collier ze swoją grupą The Chosen Few. Rzadko spotyka się dziś muzyków o tak urzekającym, chwytającym za serce tonie, a nadto trzymających rękę na pulsie współczesnego jazzu. Ba, nawet wyznaczającego jego kierunki, choć wielu europejskich muzyków o nim nie słyszało.

Po latach, kiedy Mariusz Adamiak zapraszał licznych artystów brytyjskich lub eksplorował jazz tworzony przez kobiety, tegoroczny festiwal powraca do wartkiego nurtu jazzu amerykańskiego. Czy amerykańscy jazzmani rozsadzą Stodołę swoimi pomysłami? Czy nadal przewodzą światowej falandze odważnych eksperymentatorów – przekonamy się podczas tegorocznej odsłony Warsaw Jazz Summer Days, których pierwsza edycja odbyła się w 1992 r.