Niezależni w Spotify. Kordowska zwiększyła słuchalność o 62 800 procent

W drugim roku funkcjonowania playlisty z utworami niezależnych polskich artystów Spotify zaprezentowało 469 talentów, a użytkownicy platformy dokonali muzycznych odkryć niemal 1,5 miliona razy.

Programy i playlisty Spotify promujące lokalnych twórców obejmują inicjatywy takie jak RADAR, skupiający się na wschodzących talentach, EQUAL, koncentrujący się zwiększeniu widoczności kobiet-artystek i w końcu Fresh Finds, uruchomiony na początku 2022 roku i promujący niezależnych muzyków na samym początku ich kariery.

Playlista Fresh Finds: Polscy artyści zanotowali wzrost słuchalności o 870 procent

W 2023 roku na playliście Fresh Finds pojawiło się łącznie 469 polskich artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, co konsekwentnie przyczyniało się do znacznego zwiększenia ich słuchalności zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jeśli spojrzymy na słuchalność wszystkich 469 twórców, to w pierwszym miesiącu obecności na playliście odnotowali oni wzrost miesięcznej liczby słuchaczy średnio o ponad 870 proc.



Do grona artystów o wyjątkowym wzroście słuchalności można zaliczyć chociażby Sarę Kordowską, reprezentująca indie i alternatywną część polskiej sceny muzycznej, znaną z singli takich jak “Oko” czy “Juki”, która w ciągu pół roku od dołączenia do playlisty Fresh Finds Polska zanotowała wzrost liczby miesięcznych słuchaczy o blisko 62 800 proc.