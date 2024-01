Nie żyje twórca Boney M Frank Farian

– Zawsze byłem głodny – mówił w jednym z wywiadów. – Moja mama powiedziała: „Jeśli chcesz mieć pełny brzuch, musisz zostać kucharzem". Zarabiała mało, ojciec był żołnierzem i nie wrócił z Rosji. Miałem rodzeństwo, a moim największym marzeniem była puszka skondensowanego mleka Libby, na które nie było nas stać.

Został jednym z pięciu najlepszych kucharzy w Kraju Saary, co sprawiło, że awansował do Luksemburga, gdzie dostawał 2 tys. marek miesięcznie, a jego specjalnością była kuchnia francuska.

– Potem studio stało się moją kuchnią – opowiadał. – Można porównać gotowanie do produkcji: składniki muszą być odpowiednie. Kompozytor potrzebuje pośrednika, czyli dobrego kelnera, który serwuje pięknym głosem prosto do ucha wspaniałą melodię z chwytliwym refrenem. Repertuar musi pasować do piosenkarza, a całość powinny ucieleśnić odpowiednie kostiumy, ponieważ ludzie słyszą również oczami. Nie bez powodu w 1987 r. zostałem zakwalifikowany przez brytyjski magazyn „The Face" do pierwszej setki najlepszych projektantów mody.

Gdy był szefem kuchni w Luksemburgu, przed hotelem, w którym pracował, postawiono namiot. Tamtego dnia świętowano wyzwolenie kraju spod jarzma nazistów przez generała Pattona.

– Wówczas pierwszy raz w życiu zobaczyłem prawdziwy amerykański zespół rockandrollowy – wspominał. – W mojej głowie wybuchła muzyczna bomba. Wróciłem do hotelu, spakowałem się, wyrzuciłem przez okno walizkę, którą złapała moja dziewczyna czekająca na dole. W recepcji powiedziałem, że idę na piwo i nigdy już nie wróciłem.

Z Hamburga do Ameryki

Pojechał do Hamburga, gdzie mieścił się poligon doświadczalny The Beatles przed ich światową karierą. Oni wyjechali, a Farian zaczął grać w Star Club.