Krzysztof Krawczyk zaśpiewa z muzycznego nieba z Rodem Stewartem

„Krzysztof Krawczyk w latach osiemdziesiątych, będąc w jednym z bydgoskich szpitali poznał Macieja Świtońskiego, który polecił mu wielu młodych wykonawców, między innymi Jarka Webera. Razem nagrali 17 utworów, z których dwa prezentujemy na antologii” wspomina Andrzej Kosmala.

Album „Po prostu Krawczyk. Antologia przebojów” ukaże się na 1 CD w digipacku oraz na 180-gramowym, marmurkowym winylu w kolorze granatowym.

Tracklista CD

1. Trudno tak (razem być nam ze sobą) (feat. Edyta Bartosiewicz)

2. Bo jesteś ty

3. Parostatek

4. Chciałem być

5. Za tobą pójdę jak na bal

6. Rysunek na szkle

7. Mój przyjacielu (feat. Goran Bregović)

8. Don’t Get Around Much Anymore (feat. Rod Stewart)

9. To co dał nam świat

Premierowo:

10. Zapomniałem

11. Pokochać świat (feat. Jarek Weber)

12. Cierpliwie żyj, aby żyć (feat. Jarek Weber)