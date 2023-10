Następca wydawnictwa „Hardly, Nevermind and Her Loss” z 2022 roku zawiera 23 utwory i trwa aż 104 minuty. Lista gości jest już nie królewska, a cesarska. To Bad Bunny, SZA ( w „Slime You Out” i „Rich Baby Daddy”), J. Cole, Lil Yachty, Chief Keef, 21 Savage, Teezo Touchdown, Yeat i PartyNextDoor.

Drake jest producentem wykonawczym obok Noaha „40” Shebiba, Olivera El-Khatiba i Noela Cadastre.

Drake i SZA

Album jest kolejną odsłoną słownych utarczek z Kanye Westem.

Drake wykorzystał w „Search & Rescue”, którego nie ma na liście utworów, cytat z Kim Kardashian, która omawia swój rozwód Westem. Fani uważają również, że Drake zadrwił z Westa w „8AM in Charlotte”.

Raperzy dokonali zawieszenia broni i wystąpili razem w Los Angeles na koncercie w 2021 r., ale rok później West ponownie zaatakował Drake'a.