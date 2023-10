Zmarł Janusz Grudziński z Kultu

– To oczywiste, że w liczącym dziewięć osób zespole muszą ścierać się różne poglądy. Są wśród nas tacy, co nie chodzą na wybory, popierający partię rządzącą lub opozycję, tak jak na przykład ja (w tamtym czasie rządziła PO – przyp. red.). Kazik się waha. Podziały polityczne nie bywają już tematem wiodącym w drodze na koncert – dopowiada Grudziński. – Osobiście jestem sytuacją polityczną zdołowany. Głównie marazmem. Kolejnymi aferami i kłamstwami. Ludzie złapani na gorącym uczynku zostają uniewinnieni. Nie czytam już wywiadów z politykami, bo zgadzam się z tym, co powiedział Józef Mackiewicz, że „najciekawsza jest prawda”. Ale żyć trzeba. Dlatego, tak jak duża część Polaków, wycofujemy się z życia społecznego. Emigrujemy wewnętrznie.

Jego najważniejszą solową wypowiedzią była płyta „Olśnienie” z 2006 r.

– Spotkałem się już z określeniem, że to są nowoczesne ballady – mówił mi wtedy Grudziński. – A niektórzy mówią, że jestem warszawskim bardem.

Stołeczny charakter albumu podkreśla eksponowany na okładce pseudonim Grudzińskiego – Xiążę Warszawski.

– Wziął się z anegdoty. Chodziło o to, że księżna Joanna Grudzińska, narzeczona wielkiego księcia Konstantego, była ostatnią faktyczną władczynią Polski – tłumaczył muzyk. – Kiedyś żartowałem, że jestem jej prapraprawnukiem, chociaż była bezdzietna. Żart się spodobał, przezwisko funkcjonuje, koledzy zwracają się do mnie „Xiążę”. Płyta nawiązuje do stolicy, szczególnie w piosence „Spacer po Warszawie”. To opis marszruty ze szkoły na Ciasnej, z okolic Emilii Plater i pigalaka do mieszkania na rogu Miodowej i Długiej z widokiem na plac Krasińskich. Teledysk przedstawia też kamienicę przy ulicy Emilii Plater, jej bramę, podwórko i dawnych sąsiadów Grudzińskiego.