TikTok kontra Spotify. Starcie o nagrania koncertów

Wybór rynków, gdzie TikTok testuje nową ofertę, jest nieprzypadkowy, ponieważ brazylijski rynek nagrań muzycznych wzrósł w zeszłym roku o 15,4 proc. według Międzynarodowej Federacji Producentów Fonograficznych (IFPI), a jako największy rynek muzyczny w Ameryce Łacińskiej przyczynił się do wzrostu całego regionu o 25,9 proc. Przychody ze streamingu stanowiły 85,2 proc. rynku Ameryki Łacińskiej w 2022 r.

Jak ocenia dobrze poinformowany portal MWB, Spotify będzie bardzo uważnie obserwować nowego konkurenta w Brazylii, dziewiątym co do wielkości rynku muzycznym na świecie. Tymczasem ten światowy lider w muzycznym streamingu świętuje nowy rekord, ponieważ odnotował w pierwszym kwartale 2023 r. najlepsze wyniki od czasu wejścia na giełdę w 2018 r. Prawie wszystkie wskaźniki przekroczyły oczekiwania analityków. Przychody wyniosły 11,7 mld euro.

Miesięczna liczba aktywnych użytkowników wzrosła o 22 proc. rok do roku – do 515 mln i to dzięki dobrym wynikom zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się, a także w prawie wszystkich grupach wiekowych. Ważne jest to, że liczba płacących abonentów premium wzrosła o 15 proc. (rok do roku) do 210 mln, a wzrost był zasługą lepszych wyników we wszystkich regionach, na czele z Europą i Ameryką Łacińską.

Muzyka medytacji

Przychody ogółem wzrosły o 14 proc. rok do roku, do 3 mld euro, przede wszystkim dzięki wzrostowi liczby abonentów. Marża brutto wyniosła 25,2 proc., odzwierciedlając lepszą rentowność muzyki i podcastów.

Zgodnie z logiką funduszy inwestycyjnych większość firm związanych z rynkiem muzycznym stara się poszerzyć swoją działalność o streaming. Live Nation, czyli globalny lider koncertowy, który w pandemii inwestował w portale transmitujące wydarzenia, 6 lipca uruchomił Mindful Nation, aplikację, „która bezproblemowo włącza muzykę do praktyki medytacji”, wyselekcjonowaną przez producentów i niezależnych artystów, w tym Janaxa Pacha, Mose Musica, Chrisa IDH i innych.