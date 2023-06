Tymczasem w piątek na Openerze wystąpią Arctic Monkeys. Lotnisko Gdynia-Kossakowo to przyjazne miejsce dla zespołu Alexa Turnera, który w 2018 r. zgromadził większą publiczność niż Foo Fighters.

Arctic Monkeys są jedynym zespołem swojego pokolenia, który nie rozpadł się, idzie w górę, poszukując nowych muzycznych wcieleń. Bo Turner, choć rozpoczynał karierę na czele zespołu garażowego, prezentuje się od kilku lat jak gwiazda z lat 70 z ukłonem wobec lat 60. w stylu Las Vegas.

Wdarł się na listy przebojów ostrym i dynamicznym gitarowym graniem. Już jednak tytułem debiutu z 2006 r. przestrzegał, że „Whatever People Say I Am, That's What I'm Not”.

Wtedy uważano, że Arctic mogą zastąpić mistrzów gitarowego chaosu, czyli The Libertines, ale ostatecznie Turner bardziej przypomina Stinga, który też zaczynał od prostego dynamicznego grania, jednak w rękawie krył asa bardziej subtelnych fascynacji, zaś na końcu okazał się Jokerem syntezy rocka, popu i jazzu. Turner sam komponuje i pisze, nie postawił jednak na solową karierę i razem z zespołem dokonuje zaskakujących zmian kursu: najpierw na płycie „AM” (2013) i najistotniejszej na concept albumie „Tranquility Base Hotel & Casino” (2018).

Arctic Monkeys sprzedali sprzedali 12 mln albumów

Stylizowanie się na hotelowy zespół i opisywanie iluzji luksusowego życia było ciekawe, jednak piosenki irytowały manierycznością. Turner chciał kpić z salonów, a robił wrażenie pretensjonalnego snoba. Poczuł wiatr w plecy, ale dopiero na zeszłorocznej płycie „The Car” zgrał go z własnym kompasem i trafił we właściwy ton, śpiewając o samolotowych wypadach na francuską riwierę, do marmurowych pałaców i kąpieli w szampanie. „Gdy starałem się w moim domu w Los Angeles wymyślić nowe rockowe gitarowe riffy nie szło mi wcale, wtedy założyłem moje motocyklowe kowbojki, ale to też nie pomogło” – ironizował Alex Turner, lider Arctic Monkeys w magazynie „Mojo”. I jeśli nawet to nie prawda, ponieważ zmyślenia, złudzenia, iluzje i falsyfikaty to ulubione tematy muzyka - stworzył kolejną udaną metaforę w opowieści o sobie i kolegach.