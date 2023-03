Abel Makkonen Tesfaye to 33 letni kanadyjski wokalista, producent muzyczny i autor tekstów. Znany publiczności pod pseudonimem The Weeknd, ma na koncie m.in. trzy nagrody Grammy za najlepszy album, nagrodę MTV za teledysk roku oraz dziewięć statuetek Juno Awards za nagrania roku. Jego singiel „Earned It” promujący Pięćdziesiąt twarzy Greya otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszej piosenki oryginalnej .

Sławę zyskał po wydaniu trzech połączonych projektów pod nazwą Trilogy. Podpisał wówczas kontrakt z wytwórnią Republic Records oraz założył własną wytwórnię muzyczną XO. The Weeknd wydał dotąd 5 albumów studyjnych. Beauty Behind the Madness i Starboy osiągnęły szczyt prestiżowej listy przebojów w USA – Billboard 200.

Teraz The Weeknd został rekordzistą w historii platformy Spotify. Pierwszy singiel „Blinding Lights” z albumu After Hours odtworzono ponad 3,4 miliarda razy. Tym samym osiągnął 100 milionów wyświetleń miesięcznie oraz pokonał dotychczasowego rekordzistę Justina Biebera.

Utwór „Blinding Lights” miał premierę 29 listopada 2019 roku. Piosenka opowiada historię o ważnej dla Abela osobie, dla której chciał być przyjacielem i kochankiem, a bez niej cierpi, jest samotny i nie może sobie poradzić. Kompozycja powstała przy współpracy wytwórni artysty oraz wydawnictwa Republic Records. Teledysk inspirowany jest ekranizacjami, takimi jak „Las Vegas Parano”, „Kasyno” i „Joker”. Wideoklip miał swoją premierę w styczniu 2020 roku.

Natomiast tym roku do emisji ma trafić serial HBO „Idol”, w którym The Weeknd debiutancko wciela się nie tylko w główną rolę, ale także odpowiada za scenariusz i stronę producencką.

W ramach trasy koncertowej „After Hours Til Dawn Tour” The Weeknd wystąpi 9 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie.