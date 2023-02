Dwa miesiące wcześniej służbę w południowokoreańskiej armii rozpoczął Kim Seok-jin (występujący na scenie jako Jin), najstarszy członek grupy BTS.

Członkowie zespołu BTS w 2022 roku zadeklarowali, że odbędą zasadniczą służbę wojskową, poczynając od najstarszego członka grupy, Kim Seok-jina (skończył 30 lat). Jin, przed wstąpieniem do armii, odraczał odbycie zasadniczej służby wojskowej tak długo, jak było to prawnie możliwe.

Teraz, jak informuje reprezentująca BTS wytwórnia BigHit Music, proces zaciągania się do armii rozpoczął 29-letni Jung Ho-seok. On również odraczał wcześniej rozpoczęcie zasadniczej służby wojskowej.



"Pragniemy poinformować naszych fanów, że j-hope rozpoczął proces zaciągania się do armii. Prosimy was o dalszą miłość i wsparcie dla j-hope do czasu ukończenia przez niego służby wojskowej i bezpiecznego powrotu" - głosi oświadczenie wytwórni.

Zasadnicza służba wojskowa jest w Korei Południowej obowiązkowa dla wszystkich mężczyzn w wieku od 18 do 28 lat, którzy muszą odsłużyć w armii ok. dwóch lat.



W 2019 roku w Korei Południowej weszły w życie przepisy, które pozwalały gwiazdom K-popu odraczać odbycie służby wojskowej do momentu ukończenia 30 roku życia. Niektórzy parlamentarzyści chcieli skrócenia służby wojskowej dla gwiazd K-popu i zrównania ich pod tym względem z medalistami igrzysk olimpijskich i igrzysk azjatyckich, ale takich przepisów nie udało się jak dotąd przeforsować.



Od czerwca członkowie siedmioosobowego zespołu BTS realizują solowe projekty, po ogłoszeniu przerwy w występach całego zespołu.