"Z wielkim smutkiem donoszę, że w piątek 11 listopada zmarł mój bliski przyjaciel i legendarny gitarzysta Public Image Limited, Keith Levene" - napisał Hammond. "Nasze myśli i miłość kierujemy do jego partnerki Kate, siostry Jill oraz całej rodziny i przyjaciół Keitha. Świat jest ciemniejszym miejscem bez jego geniuszu. Mój będzie ciemniejszy bez mojego kumpla".



„Nie ma wątpliwości, że Keith był jednym z najbardziej innowacyjnych, odważnych i wpływowych gitarzystów wszech czasów" - czytamy w emocjonalnym wpisie Adama Hammonda.

Levene od dwóch lat chorował na raka wątroby, ale jego śmierć była niespodziewana. "Miał tyle planów, robił tyle rzeczy" - pisze przyjaciel muzyka.



W 1976 roku Levene i Mick Jones założyli The Clash, jednak Levene opuścił go, zanim zespół zyskał rozgłos. Później dołączył do zespołu Public Image Limited, postpunkowego zespołu założonego przez Johna Lydona po odejściu z Sex Pistols..

Także Public Image Limited opuścił Levene przed szczytowym okresem popularności zespołu w połowie lat 80.



Przeniósł się do Los Angeles, gdzie w swojej późniejszej karierze współpracował z Red Hot Chili Peppers i wieloma artystami hip-hopowymi.