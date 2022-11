Aaron był młodszym bratem Nicka Cartera z zespołu Backstreet Boys.

Witryna TMZ podała, że w sobotę rano ​​Carter został znaleziony martwy w wannie w swoim domu w Lancaster w Kalifornii. Policja hrabstwa Los Angeles przybyła na miejsce zdarzenia około godziny 11:00 czasu lokalnego po otrzymaniu zgłoszenia utonięcia.

Carter rozpoczął swoją karierę jako support dla Backstreet Boys na wielu trasach i koncertach, miał także udaną karierę solową.

Pod koniec lat 90. i na początku tego stulecia sprzedał miliony kopii swoich czterech albumów, z których pierwszy nagrał mając zaledwie dziewięć lat. Jego drugi album, "Aaron's Party (Come Get It)", został wydany w 2000 roku i pokrył się potrójną platyną.

Gdy dorósł, Carter zajął się rapem, pojawił się także w musicalach na Broadwayu oraz w amerykańskiej wersji programu "Taniec z gwiazdami".

Wielokrotnie zgłaszał się na odwyk. W 2013 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu wielomilionowego zadłużenia, w większości związanego z podatkami.