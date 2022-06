Koncerty będzie można obejrzeć na platformie streamingowej ARTE.tv pod linkiem https://www.arte.tv/pl/arte-concert/. Trzy z nich - Scorpions, Bullet For My Valentine oraz Bring Me The Horizon – zostaną nadaną w weekend 25-26 czerwca na żywo.

Reklama

Występ Scorpions odbędzie się w sobotę 25 czerwca o godz. 17.45, zaś w niedzielę 26 czerwca Bullet For My Valentine o godz. 17.45 i Bring Me The Horizon o godz. 19.35. Wszystkie koncerty będą dostępne także po premierowej emisji.