Z The Police nagrał pięć albumów, które sprzedały się w 100 mln egzemplarzy, przynosząc w latach 1978-1983 takie przeboje jak "Roxanne" czy "Every Breath You Take".

Reklama

Gdy grupa była uznawana za najważniejszy zespół na świecie - zdecydował się na solową karierę.

Rozpoczął ją "wejściem smoka": "The Dream Blue Turtles" rozszedł się w 10 mln egzemplarzy. Podobny wynik osiągnął drugi album "...Nothing Like The Sun", zaś Sting robił furorę otoczony gwiazdami jazzu, wracając do swoich muzycznych korzeni. Grali z nim Branford Marsali, Omar Hakim, Kenny Kirkland.

Drugą płytę nagrywała również ze Stingiem Gil Evans Orchestra. Do dziś muzyk nagrał 14 solowych albumów - sprzedały się w ponad 50 mln egzemplarzy - w tym symfoniczny, grając na lutni, komponując dla Broadway'u, i w duecie z Shaggym.

Czytaj więcej Kultura Sting dla "Rzeczpospolitej": Melancholia mnie pobudza Sting mówi Jackowi Cieślakowi o wujku z Polski, o Davidzie Bowiem, losie imigrantów, o nowej płycie i świętach.

Reklama

W 2019 wydał "My Songs", przypominając w nowych aranżacjach swoje największe przeboje: „If You Love Somebody Set Them Free”, „Fields of Gold”, „Shape of My Heart”, „Fragile”, „Englishman in New York”, „If I Ever Lose My Faith in You”.

Prywatnie Sting jest szczęśliwym małżonkiem Trudie, z którą prowadzi m.in. 350-hektarową posiadłość w Toskanii, produkując wino o nazwie "Message In A Bottle", oliwę i miód.