Jeden z najstarszych polskich festiwali 57. Jazz nad Odrą przygotował imponujący program, a rozpoczął się już we wtorek 14 września koncertami pod hasłem „Ladies First” by następnego dnia na głównej scenie w teatrze Polskim przedstawić skandynawskie trio Rymden, które założyli dwaj muzycy słynnego tria e.s.t. kontrabasista Dan Berglund i perkusista Magnus Öström wraz z nowatorskim norweskim pianistą Bugge Wesseltoftem. Tego wieczoru dyrektor artystyczny festiwalu Leszek Możdżer wystąpił z triem młodego wibrafonisty Marcina Patera. W czwartek jeden z najbardziej utalentowanych pianistów z Izraela Shai Maestro zagrał w kwartecie, zaś trębacz Piotr Wojtasik przedstawił liczne grono intrygujących gości. Koncerty odbywają się także na scenie plenerowej przed Impartem i w klubie festiwalowym.

W piątek 17.09. odbędą się finałowe zmagania uczestników Konkursu na Indywidualność Jazzową. Następnie publiczność będzie oklaskiwać amerykańskiego basistę Reggiego Washingtona oraz zjawiskową saksofonistkę z Londynu Nubyię Garcię. Następnego dnia w Teatrze Polskim wystąpią goście z Ameryki: duet mieszkającego w Kalifornii kontrabasisty Darka „Olesa” Oleszkiewicza i pianisty Alana Pasquy oraz trio pianisty Geralda Claytona w programie z albumu „Happening: Live At The Village Vanguard”. Festiwal Jazz nad Odrą zakończy w niedzielę gala wręczenia nagród konkursu na Indywidualność Jazzową 2021, a gwiazdami wieczoru będą Joe Lovano Trio Tapestry z Marilyn Crispell i Carmen Castaldi.

Po JnO we Wrocławiu nie przestanie rozbrzmiewać intrygująca muzyka, bowiem już w poniedziałek 20 września rozpocznie się tam Avant Art Festival znany głównie z prezentacji artystów sceny awangardowej, noise i eksperymentalnej elektroniki. Nie zabraknie też free-jazzu w muzyce skandynawskiego zespołu The End w składzie: Mats Gustafsson, Sofia Jernberg, Kjetil Møster, Anders Hana i Børge Fjordheim. Ten zespół wystąpi we wrocławskiej Akademii Sztuk Teatralnych 25 września, a 27 września w warszawskim klubie Pardon To Tu. Tego dnia w stolicy rozpocznie się warszawska edycja Avant Art Festival.

W tym roku mija 30. rocznica śmierci legendarnego trębacza Milesa Davisa. Natomiast 20 lat temu przed Kieleckim Centrum Kultury stanął jego pomnik. W KCK odbywa się co roku cykl koncertów Memorial to Miles, który tym razem będzie miał imponującą obsadę. 23 września swój najnowszy, znakomity album „Comets Sing” przedstawi trio pianisty Artura Dutkiewicza. Gościem Yarosh Organ Trio będzie pianista Dominik Wania. Dzień później zagra kwartet Apostolisa Anthimosa, a następnie ze swoim triem zaśpiewa Krystyna Stańko, której ostatni album „Fale” zebrał entuzjastyczne recenzje. 25 września solowy recital da pianista Adam Makowicz, a następnie wystąpi trio amerykańskiego pianisty Marka Coplanda. 19. Memorial To Miles Targi Kielce Jazz Festival zakończą w niedzielę 26.09. intrygujący trębacze: Jeremy Pelt z USA oraz Matthew Halsall z Manchesteru. Halsall, który założył wytwórnię Gondwana Records, podkreśla, że jego inspiracją od lat pozostaje niezmiennie muzyka Milesa Davisa.

Tego samego dnia w Warszawie rozpocznie się 12. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy. Impreza odbywa się w roku 90. urodzin wielkiego kompozytora i jazzmana, a otworzy ją koncert „Tribute to Komeda” w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego z udziałem tria Andrzeja Jagodzińskiego i gości: wokalistek Grażyny Auguścik i Agnieszki Wilczyńskiej, saksofonisty Henryka Miśkiewicza i trębacza Roberta Majewskiego. Mieszkający od lat w Niemczech saksofonista Leszek Żądło wykona ze swoim polskim zespołem kompozycje Komedy do musicalu „Wygnanie z raju” z 1969 roku. Będzie to muzyka zrekonstruowana na podstawie rękopisów odnalezionych w Holandii. Na tej podstawie jazzowe aranżacje napisali Leszek Żądło i Matthias Preissinger. 27 września kwartet Maciej Obara International przedstawi program „Komeda”, a następnego dnia w kinie Atlantic odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego „Komeda, Komeda” w reżyserii Nataszy Ziółkowskiej - Kurczuk.