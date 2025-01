Dyrygent Łukasz Borowicz z nagrodą ICMA: Płyta nie jest tworem plastikowym

W płycie „Urlicht” na początku był pomysł

– Obecna płyta była skoncentrowana wokół pewnej idei. – opowiada „Rzeczpospolitej” Łukasz Borowicz. – Wybraliśmy pieśni życia, a przede wszystkim śmierci, tytułowe „Urlicht”, czyli „praświatło”, symbol zmartwychwstania jest tu jedynie delikatnie zaznaczone. Dominuje temat śmierci w kontekście wojny, zbrodni w ujęciu filozoficznym. Pomysł takiej płyty złożonej z fragmentów utworów Mahlera, Korngolda , Humperdincka, Berga czy Zemlinsky’ego, które w całości tworzą jedną wielką liryczną symfonię, będącą okazją do popisu orkiestry oraz oczywiście solisty, okazał się udany.

Album „Urlicht” stał się oryginalnym spojrzeniem na niemieckie pieśni. „Uwodzicielski efekt Hasselhorna jest w równej mierze skutkiem jego umiejętności słuchania orkiestry, jak i umiejętności słuchania solisty przez orkiestrę; bez tego pieśni Mahlera czy Pfitznera pozostałyby martwą literą” – to fragment recenzji francuskiego magazynu „Diapason”.

Urlicht Urlicht. Songs od Death and resurrection Foto: mat. pras.

– Płyt z barytonem prezentującym rozmaite arie Mozarta, Verdiego oraz Wagnera mamy tysiące. Technicznie są świetnie, artyści znakomicie śpiewają, ale nie dają nam one głębszego przeżycia estetycznego – uważa Łukasz Borowicz. – W nagraniu musi się kryć jakaś idea, dlaczego proponujemy właśnie to, a nie coś innego i dotyczy to również nagrań czysto orkiestrowych. Przy dzisiejszym przesycie fonograficznym musimy być rozpoznawalni poprzez pomysł i szczerość naszych emocji. W przeciwnym razie powstanie kolejny produkt plastikowy, a świat doświadcza dzisiaj nadprodukcji plastiku. Dbajmy więc o to, by dać coś pożytecznego, co rzeczywiście będzie słuchane.

Harmonia Mundi, czyli jak zaistnieć na rynku międzynarodowym

Album „Urlicht” wydała francuska Harmonia Mundi, najstarsza niezależna wytwórnia muzyki klasycznej, działająca od 1958 roku. Nie jest łatwo zostać artystą tak renomowanej firmy.

– Zostaliśmy zaproszeni do tej produkcji przez osoby, które znały orkiestrę, także moją pracę za granicą i one nas połączyły z Samuelem Hasselhornem – mówi dyrygent. – Ważne też były transmisje i retransmisje naszych koncertów w programie pierwszym niemieckiego radia Deutschlandfunk, a także opinie dyrygentów i artystów występujących gościnnie z Filharmonią Poznańską.