Wiedeńscy Filharmonicy wybrali dyrygenta na 2026 rok i nie będzie to kobieta

Maestro z tatuażem żółwia

Pod wieloma względami daleko mu do stereotypowego wizerunku dyrygenta. „The New York Times” zatytułował kiedyś artykuł o nim „Maestro z tatuażem żółwia”, którego obrazek Kanadyjczyk kazał sobie wytatuować na prawym ramieniu. Kilka lat temu ufarbował włosy na jasny blond, a w lewym uchu nosi kolczyk. Gdy w Metropolitan przygotował prapremierę opery „Champion”, której bohaterem był afroamerykański bokserski mistrz świata, dyrygował przedstawieniami w biało-czarnym stroju przypominającym szlafrok, w jakim bokserzy wychodzą z szatni na ring.

Nikt jednak nie kwestionuje jego niezwykłego talentu i umiejętności dyrygenckich. – Z kimś takim chce się śpiewać – powiedział Piotr Beczała po spektaklach z nim w Salzburgu w 2008 roku. Yannick Nézet-Séguin debiutował wówczas na tym festiwalu.

Dwa lata później był już z kolei po debiucie w Metropolitan i od razu stał się jednym z kandydatów na nowego dyrektora muzycznego w tym teatrze. Objąwszy tę funkcję wprowadził tam sporo świeżego powietrza. Odświeżył repertuar, zaczął lansować opery współczesne i twórczość kobiet.

Yannick Nézet-Séguin bywa nazywany Mighty Mouse

Nie ma w nim nic z dawnego orkiestrowego dyktatora. Do każdego koncertu jest znakomicie przygotowany. Partytura, jeśli nawet leży przed nim na pulpicie, to rzadko do niej zagląda. Dyryguje niesłychanie żywiołowo. – Nie lubię na siebie patrzeć w nagraniach DVD – podkreśla, ale dodaje, że jego ruchy są często nieświadomie, stanowią wyraz emocji, które chce przekazać.

W Metropolitan zyskał pseudonim „Mighty Mouse”. To słynna supermysz z amerykańskich kreskówek, bo też Yannick Nézet-Séguin nie boi się żadnych, najtrudniejszych zadań, podejmuje się ich z przyjemnością. Ale „Mighty Mouse” to także aluzja do niezbyt wysokiego wzrostu Yannicka Nézet-Séguina.