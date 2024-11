Elīna Garanča zaśpiewa na Festiwalu Eufonie. To kobieta o wielu wcieleniach

Zakochana Dalila i kusząca Carmen

Czasami można jednak usłyszeć opinię, że wiele kreowanych przez nią bohaterek cechuje pewien chłód. Wynika to przede wszystkim z faktu, że lubi portretować swoje bohaterki bardziej subtelnymi środkami. Dlatego od opery włoskiej, w której dominuje dramatyzm i ogromne namiętności, woli muzykę francuską, bo ona pozwala jej uciec od pewnego stereotypu.

W wielu operach mezzosopranom powierza się role kobiet złych, intrygujących i mściwych. – A ja lubię role melodramatyczne i właśnie w muzyce francuskiej jest więcej światła, więcej piana i pianissima – wyjaśnia. – Nie trzeba cały czas operować potężnym dźwiękiem, a różnorodność dynamiczna pozwala cieniować ekspresję.

Dwie francuskie bohaterki operowe kojarzą się z nią nierozerwalnie. Pierwsza to Dalila z opery Saint-Saensa, która rozkochała w sobie, a potem pokonała Samsona. Przedstawiana jest najczęściej jako kobieta zła i przewrotna, tymczasem Elīna Garanča postrzega ją inaczej: – Ona naprawdę kocha Samsona i ta miłość jest dla niej najważniejsza, jednak świat zewnętrzny zmusza ją do innych działań.

Postać druga to oczywiście Carmen z Sewilli, unieśmiertelniona w operze przez Francuza Bizeta. Do tej legendarnej roli przymierzała się długo, nim wystąpiła na scenie, wiele podróżowała z mężem po Hiszpanii, poznając ten kraj, a przede wszystkim ludzi. I jej Carmen jest niestereotypowa, nie tak wyzywająca jak w wielu interpretacjach, bardziej zmysłowa i tajemnicza. Klucz do niej znalazła w tańcu flamenco i w tym, jak wyraża on kobietę.

Właśnie m.in. we fragmentach obu tych oper Elīna Garanča zaprezentuje się 15 listopada na Festiwalu Eufonie. Towarzyszyć jej będzie orkiestra Opery Narodowej, którą poprowadzi Karel Marc Chichon.