Janusz Olejniczak nie żyje. Był Chopinem… i Paderewskim

Chopin towarzyszył mu niemal przez całe życie. Nie tylko dlatego, że zostawszy laureatem najważniejszego na świecie konkursu pianistycznego wkroczył na estrady jako wykonawca muzyki Chopina. Był wówczas młodzieńcem o delikatnej urodzie, w którym wielu upatrywało fizyczne wręcz podobieństwo do kompozytora. Wykorzystał to również Andrzej Żuławski, który w 1990 roku, obsadził go w głównej roli w swoim francuskim filmie o Chopinie „Błękitna nuta”.

Janusz Olejniczak zagrał też w „Pianiście” i „Hiszpance”

Wielu filmowców lubiło zresztą i ceniło Janusza Olejniczaka. To jego ręce oglądamy na ekranowych zbliżeniach w „Pianiście” Romana Polańskiego, gdy wcielający się we Władysława Szpilmana Adrien Brody zasiadał do fortepianu. To Janusz Olejniczak nagrał całą ścieżkę dźwiękową do tego oscarowego filmu, podobnie jak i do filmu Jerzego Antczaka „Chopin. Pragnienie miłości”. Ciekawostką jest natomiast fakt „że „Hiszpance” Łukasza Barczyka Janusza Olejniczak pojawił się na ekranie jako…Ignacy Jan Paderewski.

Przede wszystkim był jednak Janusz Olejniczak znakomitym pianistą koncertowym. I rzeczywiście Chopina rozumiał znakomicie. Środkowa część Koncertu fortepianowego f-moll Chopina w jego interpretacji to najwyższej klasy poezja. Nie mniej znakomicie wykonywał też Chopinowskie mazurki.

Janusz Olejniczak odkrył urok starych fortepianów

Należał tez w Polsce do prekursorów gry na historycznych fortepianach. Fascynowała go taka praca i z XIX-wiecznych instrumentów potrafił wydobyć najpiękniejsze dźwięki. Być może właśnie grając na nich, najpełniej zbliżał się do chopinowskiego oryginału. Można się o tym przekonać w serii nagrań płytowych dokonanych dla NIFC-u.