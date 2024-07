Kobieca muzyka świata, wspomnienie Wasowskiego, współczesne aranżacje fado

Na zakończenie Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi koncert „Nie tylko Wasowski” — Monika Borzym i Chopin University Big Band (3.08, 21.00, Zamek w Kazimierzu Dolnym). To specjalny koncert jubileuszowy, przygotowany z okazji dwóch rocznic — 110. rocznicy urodzin (2023) i 40. rocznicy śmierci (2024) Jerzego Wasowskiego, znanego głównie z Kabaretu Starszych Panów. Wasowski realizował się też jako aktor („Ja gorę!”, „Dziadek do orzechów”) i komponował muzykę do filmów („Cafe Pod Minogą”, „Opowiedział dzięcioł sowie”). Wspaniałe piosenki Wasowskiego, takie jak: „Bo we mnie jest seks”, „Panienka z temperamentem”, „Nie pożałuje pan” czy „Miłość u wód” oraz standardy jazzowe w aranżacjach bigbandowych zaprezentuje, wraz z Chopin University Big Band pod kierunkiem Piotra Kostrzewy, znakomita wokalistka jazzowo-soulowa o ciepłej, charakterystycznej barwie głosu — Monika Borzym.

Sprzedaż biletów na koncerty na Zamku, za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu, rozpocznie się 17 lipca. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów na seanse filmowe, a pełen program filmowy i muzyczny opublikowany zostanie 15 lipca.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Koncerty na Rynku w Kazimierzu Dolnym

Od 27 lipca do 4 sierpnia na Rynku w Kazimierzu Dolnym wystąpią zespoły prezentujące interesującą współczesną muzykę alternatywną. Wśród nich m.in. duet Pola Chobot & Adam Baran, wykonujący muzykę inspirowaną bluesem, Dżaman — wokalista, gitarzysta łączący live-looping z instrumentarium orkiestry kameralnej czy Knedlove, czyli połączenie soulu, folku, rocka i bluesa. Pełen program koncertów na Rynku poniżej.

Koncerty na Rynku (wstęp wolny):

27.07, 18:00 — Iksy

28.07, 18:00 — Pola Chobot & Adam Baran

29.07, 18:00 — Nat Osborn & Mike Parker Duo

30.07, 18:00 — Dżaman

31.07, 18:00 — Knedlove

01.08, 18:00 — Panilas

02.08, 18:00 — Magda Kuraś i Jarek Jurkiewicz