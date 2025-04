Nie ma chętnych w Filharmonii Pomorskiej i Operze Nova

Wszystko wskazuje na to, że kontynuować będą swoją pracę dwaj dyrektorzy w Bydgoszczy, kierujący do tej pory Filharmonią Pomorską oraz Operą Nova. Tą pierwszą instytucją kieruje od 2015 roku Maciej Puto, z kolei szefem Opery Nova jest od 1992 roku Maciej Figas, który 26 kwietnia zaprosi widzów na XXXI Bydgoski Festiwal Operowy. Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego wysoko ocenia ich pracę, zatem chciał przedłużyć z nimi kontrakty, ale ministra Hanna Wróblewska, która choć też nie miała żadnych zastrzeżeń do dokonań obu dyrektorów, zażądała przeprowadzenia dwóch konkursów.

Tuż przez Świętami Wielkanocnymi upłynął termin nadsyłania zgłoszeń od potencjalnych kandydatów. W przypadku Filharmonii Pomorskiej zgłosiła się jedna osoba, w przypadku Opery Nova – dwie. Ponieważ obaj dotychczasowi dyrektorzy deklarowali chęć ubiegania się o to stanowisko, taki efekt bydgoskich konkursów ośmiesza ideę rygorystycznie przestrzeganą przez obecne kierownictwo Ministerstwa Kultury, by wszelkie decyzje personalne podejmować po przeprowadzeniu całej procedury konkursowej.

Oczywiście działalność każdego dyrektora powinna być co pewien czas poddawana ocenie, tym niemniej ogłaszanie konkursu można traktować jako wyraz swoistego braku zaufania do niego lub co gorsza – przyznania się organizatora instytucji (ministerstwa czy zarządu danego województwa) do braku kompetencji oraz scedowania odpowiedzialności za ewentualne błędy decyzyjne na powoływaną ad hoc komisję.

W najbliższym czasie natomiast należy wreszcie spodziewać się ostatecznych rozstrzygnięć w konkursie na dyrektora Filharmonii Narodowej.