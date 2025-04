Hasło tegorocznej edycji: „Beethoven i wielka poezja” pozwoliło dobrać utwory rzeczywiście złączone słowem, co w sumie dało spójną całość, a nie, jak to bywało w poprzednich latach, jedynie zbiór rozmaitych utworów.

Ian Bostridge i przebojowa „Serenada”

Skoro poezja, to oczywiście muzyka wokalna, a przede wszystkim pieśni. A skoro pieśni, to Ian Bostridge – jest wprawdzie Brytyjczykiem, ale jego artystyczną wielkość uznają Niemcy i zaliczają go do najwspanialszych wykonawców ich liryki wokalnej, stanowiącej odrębny gatunek w historii muzyki.

Ian Bostridge jest dobrze znany w Polsce, zimą śpiewał w Krakowie, ale każde spotkanie z nim jest wyjątkowym przeżyciem. Tak było i na Festiwalu Beethovenowskim, gdy ze wspaniałą partnerką przy fortepianie Saskią Giorgini niemal w magiczny sposób przeprowadził słuchaczy przez pieśniarski wiek XIX (Beethoven– Schubert–Wolf).

Brytyjski tenor udowodnił, że w skromnych z pozoru pieśniach kryje się bogactwo uczuć, westchnień, nadziei i rozpaczy. A nawet tak wielokrotnie słyszane utwory jak „Ständchen” Schuberta (czyli po polsku – „Serenada”) przestają być jedynie dobrze znanym przebojem klasycznym.

W pieśniarskim przeglądzie zabrakło na festiwalu Roberta Schumanna, były natomiast wokalne cykle Gustava Mahlera i muzyka Richarda Straussa. Jego nostalgiczne, napisane u schyłku życia „Cztery ostatnie pieśni” pięknie zinterpretowała z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej Iwona Sobotka, której sopran ma zarówno moc, jak niezwykłą ulotność.