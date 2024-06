Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i sensacyjny polski Bach Ewy Pobłockiej

Ostatni koncert Rubinsteina

Wydarzeniem ostatnich miesięcy stał się dwupłytowy album z wydobytym z archiwów zapisem ostatniego koncertu w Polsce, jaki dał w 1975 roku jeden z największych pianistów XX wieku, Artur Rubinstein. Przyjechał do rodzinnej Łodzi i z Filharmonią Łódzką, obchodzącą wówczas 60-lecie, zagrał jednego wieczoru Koncert f-moll Chopina oraz V Koncert Beethovena. Dyrygował Henryk Czyż. Artur Rubinstein miał wówczas 88 lat. I nawet jeśli jego delikatne palce czasami omsknęły się z właściwego klawisza, to jak napisano w recenzji płyty „Classics Today”, artysta pozostał w niemal szczytowej formie, zachowując wszystkie atuty swojej niepowtarzalnej pianistyki.

Album „Arthur Rubinstein. Last Concert in Poland” jest także chwalony za bogatą szatę poligraficzną, niespotykaną dziś w wydawnictwa przygotowywanych jak najmniejszym kosztem. Tu zaś znajdziemy nie tylko teksty omawiające nagrane utwory, ale i bogatą dokumentację zdjęciową zarówno z samego koncertu, jak i z wędrówki Artura Rubinsteina śladami swojego dzieciństwa w Łodzi.

Tej płyty nie znajdziemy wśród zwycięzców czy nominowanych w najbliższym rozdaniu Fryderyków. Tak jest co roku, bo szef wydawnictwa NIFC nie uznaje takich plebiscytów i nie zgłasza do nich swoich płyt. Ich nieobecność w corocznych zestawieniach to jeszcze jeden dowód na to, że formuła Fryderyków nie odzwierciedla rzeczywistego stanu polskiej fonografii.