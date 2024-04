Opera o molestowaniu chłopca przebojem Nowego Jorku

Otwierającą trzeci akt tej opery scena stepowania bez akompaniamentu orkiestry z reguły jest przyjmowana owacjami na stojąco. Ale „Fire Shut up in My Bones” dotyka istotnego problemu seksualnego molestowania dzieci, a więc tematu, który nie pojawiał się z reguły w operze.

Reklama

Trauma z dzieciństwa na amerykańskim Południu

Libretto autorstwa wywodzącej się z filmu Kasi Lemmons bazuje na pamiętnikach dziennikarza Charlesa M. Blowa. Zastosowano w nim chwyt retrospekcji przywołującej zdarzenia z przeszłości. Utwór zaczyna się obrazem mężczyzny jadącego z bronią do swego kuzyna, który przed laty wykorzystał go seksualnie. Akcja przenosi się potem w czas dzieciństwa chłopca dorastającego na amerykańskim Południu w rodzinie z ojcem zdradzającym matkę i brutalnymi braćmi. Jego życie się zmienia, gdy przybywa kuzyn, z którym chłopiec musi w nocy dzielić pokój. To, co między nimi się wydarzyło, pozostawiło w dorosłym już dziś mężczyźnie traumę na cale życie.

Libretto autorstwa wywodzącej się z filmu Kasi Lemmons bazuje na pamiętnikach dziennikarza Charlesa M. Blowa

Opera „Fire Shut up in My Bones” została pokazana w Metropolitan w 2021 roku, dwa lata po prapremierze w St. Louis. Terence Blanchard to pierwszy afroamerykański twórca, którego utwór wystawiono w tym teatrze. Jest jazzowym trębaczem i kompozytorem (także muzyki filmowej). Swoje utwory sceniczne określa jako opera in jazz, co należy rozumieć jako opera zanurzona w jazzie, zachowująca własne wyznaczniki formalne, ale poddająca się innej stylistyce.

„The Champion” o tajemnicach mistrza świata w boksie Emile Griffitha

Ogromny sukces „Fire Shut up in My Bones” skłonił dyrekcję Metropolitan do sięgnięcia po wcześniejszą operę Blancharda „The Champion”. Bohaterem jest Afroamerykanin Emile Griffith, mistrz zawodowego boksu wagi półśredniej, niepokonany w latach 60. XX wieku, który, będąc idolem w tak męskiej dyscyplinie sportu, ukrywał homoseksualną orientację. Po latach wraca do niego również koszmar jednej ze zwycięskich walk, po której przeciwnik nie odzyskał pełnej sprawności.