David Garrett - jeden z najlepszych skrzypków świata - zagra we Wrocławiu!

- Tym razem to Wrocław będzie areną spektakularnego koncertu, który dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń i wirtuozerskich popisów. Zdolność Davida Garretta do wyciągania z dźwięków różnorodnych emocji sprawia, że każdy koncert jest niepowtarzalnym doświadczeniem, które zostaje w pamięci na długo. Jego warszawski występ utwierdził nas w przekonaniu, że skrzypek jest wizjonerem i wirtuozem wyprzedzającym swoje czasy. Serdecznie zapraszam na koncert do Hali Stulecia - powiedział Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Koncert Davida Garretta odbędzie się 13 marca 2024 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu. Bilety do przedsprzedaży dla klientów Bilet Serwis zapisanych do newslettera trafią 31 sierpnia. Z kolei 1 września rozpocznie się sprzedaż otwarta. Bilety będzie można kupować na www.biletserwis.pl. Na koncert zaprasza agencja Prestige MJM.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia