Prezentuje migawki demonstracji, zwieńczony jest fotosami trzech młodych Iranek, które oddały życie, walcząc o swoją i innych kobiet wolność. Padły ofiarą obyczajowo-politycznej policji.

Film komentuje hasło: „Godność to wolność, bo wolność to godność”. Utwór ma niesamowity oddźwięk w Iranie, do tej pory obejrzano go ponad 1,5 miliona razy z ponad 1,1 miliona kont. Jest około 10 tys. komentarzy, głównie z Iranu.

Nowy album Zbigniewa Preisnera, nagrany z Lisą Gerrard "It’s not too late" ukazał się w październiku. Jest dostępny na wszystkich platformach cyfrowych i na stronie kompozytora.

Nowy album kompozytor zapowiedział następująco:

"Wracam do muzycznego życia.Wojna jest łatwopalna. Płoną nasze nadzieje, zasady etyczne, moralny kodeks solidarności. Płonie człowieczeństwo, giną ludzie, a ci którym udaje się przeżyć skazani są na cierpienie i emigrację. Dlatego zwracam się do wszystkich, w których sercach jeszcze jest pokój, sprawiedliwość i myślenie o lepszym jutrze. Bądźcie czujni.

Nie możemy być obojętni.

Jeszcze nie jest za późno".

Album prezentuje od premiery m.in. Piotr Kaczkowski na antenie Radia 357.