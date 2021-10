Jury postanowiło zakwalifikować aż 45 pianistów, a więc więcej niż przewiduje regulamin. W okolicach linii, która po podliczeniu ocen oddziela szczęśliwców od pechowców, musiało więc być tłoczno, a różnice punktowe niewielkie.

W drugim etapie zagra dziewięciu Polaków: Piotr Alexewicz, Piotr Kałduński, Mateusz Krzyżowski, Jakub Kuszlik, Szymon Nehring, Viet Trung Nguyen (reprezentujący także Wietnam), Kamil Pacholec, Marcin Wieczorek i Andrzej Wierciński. Jak widać, żadna z naszych pianistek już nie wystąpi w dalszej fazie konkursu.

Polacy stanowią teraz najliczniejszą grupę uczestników, co jest o tyle ciekawe, że na liście startujących dominowali Chińczycy (22 osoby) Po pierwszym etapie pozostała jedynie siódemka, ale jest to silna grupa, więc na wszystkich pianistów chińskich warto zwrócić uwagę. Ciekawie zaprezentowali się też Japończycy, których ósemka znalazła się w drugim etapie. Po trzech przedstawicieli mają: Korea Południowa i Chińskie Tajpej. Honoru Europy bronią więc przede wszystkim Polacy i Włosi, których aż pięcioro znalazło się w drugim etapie, choć jak na razie, nie upatrywałbym w nich kandydatów do głównych nagród.

Ten pierwszy werdykt jury nie wzbudził kontrowersji, ale oczywiście każdy, kto uważnie śledzi przebieg przesłuchań, miał swoich ulubieńców niekoniecznie tożsamych z tymi, których wskazali jurorzy. Ważne, że wszystkie najciekawsze, a czasami kontrowersyjne indywidualności wystąpią w kolejnym etapie. Myślę tu na przykład o Georgijsie Osokinsie z Łotwy czy o pianistach amerykańskich (Avery Gagliano, Evren Ozel, Talon Smith) lub rosyjskich Eva Gevorgyan, Nikołaj Chozjajnow z angielska pisany Khozyainov i Arsenii Mun).

Tegoroczny konkurs jest o tyle ciekawy, że stanowi swoisty pojedynek między młodością a dorosłością. Będzie zatem grać dalej grupa fenomenalnie zdolnych 17-latków; Kanadyjczyk J J Jun Li Bui, Eva Gevorgyan czy Zi Xu i Hao Rao z Chin, a także ci, którzy skończyli już 25 lat i są traktowani jako dojrzali pianiści. A pomiędzy tymi dwoma grupami mamy bardzo dużo tych, którzy urodzili się na przełomie wieków. Polska reprezentacja plasuje się zdecydowanie w górnej granicy wieku, najmłodszy jest urodzony w 2000 roku Piotr Alexewicz.