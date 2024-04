W czerwcu 2022 r. Sąd Rejonowy skazał pewnego mężczyznę, który na protokołach zatrzymania i przesłuchania w roli podejrzanego, dopisał słowa powszechnie uważane za obelżywe. Użył ich wobec konkretnych policjantów.

Mężczyzna został uznany za winnego. Sąd wymierzył mu karę łączną 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Wyrok uprawomocnił się, nie został skutecznie zaskarżony i nie sporządzono jego uzasadnienia.

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego na korzyść skazanego, gdyż uznał, że z aktu oskarżenia nie wynika, by zostały spełnione przesłanki niezbędne do wypełnienia znamion przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. Warunkiem odpowiedzialności sprawcy jest bowiem, aby znieważenie funkcjonariusza publicznego nastąpiło nie tylko podczas, ale i w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych — argumentował RPO.

Jak informuje Biuro RPO, 27 marca 2024 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu bez udziału stron uwzględnił kasację RPO i uniewinnił oskarżonego od zarzucanych mu czynów (sygn. akt V KK 143/23)