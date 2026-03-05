Wśród tytułów, które wejdą w tym kwartale jeszcze na ekrany i będą miały wpływ na wynik tego okresu, są wymieniane trzy produkcje zagraniczne i dwie krajowe. To „Hopnięci” (animowany), „Panna Młoda” (oba mają premierę w najbliższy piątek) i „Projekt Hail Mary” (UIP, 20 marca), a także polskie: „Król dopalaczy” (premiera 13 marca) i „Dobry chłopiec” (koprodukcja polsko-brytyjska, reż. Jan Komasa; start 6 marca).

Według szacunków Heliosa, do których uzyskaliśmy dostęp, w ciągu dwóch miesięcy tego roku kina w kraju mogły sprzedać 8,6 mln biletów, czyli o około 300 tys. (3 proc.) mniej niż rok wcześniej. Szacunki te obejmują zarówno dane Boxoffice, jak i frekwencję na seansach specjalnych, których kina organizują coraz więcej.

Szef Heliosa wskazuje, że wydarzenia grupowe kreowane przez kina cieszą się nadzwyczajną popularnością. – Chodzi nie tylko o pokazy dla szkół, ale także m.in. odbywające się na całym świecie w jednym czasie wznowienia znanych produkcji, jak ostatnio „Kill Bill” – mówi Tomasz Jagiełło. – Bilety na pokazy inne niż te, na które bilety każdy może kupić w kasie stanowią już 20 proc. naszej sprzedaży – mówi szef Heliosa.

A co dalej? – Repertuar na kolejne miesiące jest bardzo mocny i pozwala mieć nadzieję, że 2026 r. będzie rokiem wzrostu rynku. Moim zdaniem możemy liczyć na niewielkie kilka procent wzrostu, jeśli chodzi o frekwencję. Natomiast przychodowo wzrost może sięgnąć do 5 proc. – ocenił Tomasz Jagiełło.

Ile wydamy na bilety?

Jak pisaliśmy, w 2025 r. według wstępnych danych kina w naszym kraju sprzedały 50,9 mln biletów za 1,2 mld zł. Jeśli szef Heliosa ma rację, w tym roku będzie to odpowiednio: 52,5 mln oraz 1,25 mld zł.