Polskie kina nie zrobią kokosów na „Putinie”. Nadzieja Vegi w zagranicy

„TriCoast na rynek USA i Kanady, gdzie ma trafić do kin 27 września. Kinostar wyda film tej jesieni w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii i Irlandii” – można było przeczytać. „Z kolei Take 1 nabył prawa do dystrybucji filmu w Danii, Szwecji i Norwegii, podczas gdy 77 wyda go w Polsce, a Film UA na Ukrainie” - podano.

„Continental Film zakupił „Putina” dla Czech i Słowacji, natomiast Özen Film wyda go w Turcji. W Azji Noori Pictures nabył prawa do filmu na rynek Korei Południowej, Japonii, Tajlandii, Indonezji, Filipin, Malezji, Brunei, Singapuru, Wietnamu, Kambodży, Laosu i Mjanmy. A Really Happy Film zajmuje się dystrybucją w Tajwanie, Hongkongu i Makau” – wyliczano.

Przesunięte premiery, inni dystrybutorzy. Recenzja ze Stanów

Ostatecznie dystrybutorem w Polsce jest nie 77 (prawdopodobnie spółka samego Vegi), ale Mówi Serwis, firma z grupy Zygmunta Solorza. Z kolei w Stanach Zjednoczonych – Horizon Events. Dalej nie sprawdzaliśmy.

Daty premier uwspólniono i film miał ruszyć w ponad 60 krajach w miniony piątek. Producent i reżyser nie odpowiedzieli na nasze pytania zadane mailem. Pytaliśmy m.in. o oczekiwania co do rezultatów.

Amerykański serwis Boxoffice Mojo, zbierający dane o frekwencji kin na świecie nie odnotował jak na razie wyników filmu Vegi. Jednak w Stanach Zjednoczonych kina go grają. Doczekał się też pierwszej recenzji. Laura Clifford z Reeling Reviews delikatnie sygnalizuje, że nie ma do czynienia z dziełem, choć chwali Vegę za stosunek do Putina. „Najbardziej łaskawą rzeczą, jaką można powiedzieć o filmie Vegi, jest to, że jest to bezwstydne potępienie człowieka, który spowodował tak wiele ludzkiego cierpienia” – czytamy.

Jej zdaniem film Vegi „może być ciekawostką, ale jako film biograficzny to bałagan”. „Pomysł Vegi na emocjonalnie rozwalający punkt kulminacyjny polega na skupieniu się na szczeniaku, kocie i chomiku przed eksplozją nuklearną” – kończy.