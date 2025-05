Polski film coraz droższy. Znany producent ma na to sposób

Nie wykluczył on też, że spółka spróbuje skorzystać z systemu zachęt powstałego na Węgrzech. - To, co próbujemy z Węgier wziąć to systemy wspierające zachęty dla firm produkujących i inwestujących. Niewykluczone, że i my będziemy się posilać tutaj usługami i ludźmi, którzy na Węgrzech są dostępni – podał prezes nie precyzując co ma na myśli.

Muszyński: zachęty dla filmowców do zmiany

ATM Grupa bierze udział w dyskusji na temat zmian w przepisach dot. zachęt dla producentów filmowych. Obecnie aby z nich skorzystać trzeba złożyć wniosek na początku roku, a pieniądze są rozdysponowywane bardzo szybko.

- To co postulujemy jako środowisko, to podzielenie kwoty zachęt na kilka sesji w ciągu roku, tak aby producenci nie przygotowani z projektem nie tracili szansy. Druga sprawa to wprowadzenie ulg podatkowych dla producentów, które można by odbierać poprzez pomniejszanie CIT-u – powiedział Muszyński.

Produkcja filmowa odpowiada za większość przychodów i zysków wypracowywanych przez ATM Grupę. W 2024 r. firma miała ogółem 246,5 mln zł przychodu ze sprzedaży (wzrost o 4,7 proc. rok do roku), niecałe 61 mln zł EBITDA (spadek o 0,7 proc.), 36,7 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 0,2 proc.) i 27,7 mln zł zysku netto (spadek o 1,7 proc.).

W danych tych nie widać jeszcze wpływu umowy z The Walt Disney Company na produkcję serialu ”Breslau” dla Disney+. Jak wyjaśniali dziś przedstawiciele ATM Grupy to efekt warunków umowy, która zakłada sprzedaż licencji. Premiera serialu ma się odbyć jesienią i wtedy można oczekiwać pierwszych pozytywnych efektów finansowych z niej wynikających.

Zdaniem Muszyńskiego biznes ATM Grupy jest odporny na ewentualne skutki wojny celnej USA-Chiny.