Znów gorąco wokół TVN. Nowe informacje o inwestorach

Jeśli ktoś zastanawia się, dlaczego Axel Springer, który w Polsce jest współwłaścicielem Onetu, „Faktu”, „Newsweeka”, czy „Forbesa”, miałby dołączać do transakcji z opóźnieniem, to można znaleźć na to racjonalne wyjaśnienie. W samej grupie Axel Springer w 2024 r. ogłoszone zostały zmiany w układzie właścicielskim. Z kontroli nad medialną częścią wycofać mają się amerykańskie fundusze inwestycyjne, KKR i kanadyjski CCPIB, a przejąć ją ma Mathias Doepfner, wieloletni prezes Axela.

W połowie marca polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się, aby menedżer przejął pełną kontrolę nad Axel Springer SE z siedzibą w Berlinie. Zmian tych nie odzwierciedlono nadal na stronie korporacyjnej koncernu.

Informacje o zainteresowaniu stacją ze strony niemieckiego koncernu pojawiły się już w grudniu 2024 r. Materiały na ten temat opublikowały prawicowe media.

„Zwrot ws. sprzedaży TVN. Stację chcą kupić Niemcy” – ogłosił serwis DoRzeczy.pl, powołując się na ustalenia telewizji wPolityce24. Zdaniem tego medium, TVN chciałby kupić koncern „Ringier Axel Springer”.

W 2024 r. TVN została dopisana do listy spółek, na sprzedaż których musi zgodzić się rząd. Premier Donald Tusk tłumaczył wtedy ten krok chęcią zabezpieczenia kluczowych dla państwa podmiotów w czasie wojny za wschodnią granicą.