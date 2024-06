Platforma Max ma w rok przejąć subskrybentów Playera. Konto dla jednego domu

We wtorek, 11 czerwca, Warner Bros. Discovery uruchamia na kilku rynkach Europy platformę streamingową Max, następcę HBO Max. W Polsce, poza ofertą skierowaną do nowych potencjalnych abonentów, będzie to się wiązać ze zmianami zarówno dla dotychczasowych abonentów HBO Max, jak i dla użytkowników serwisu Player.pl, który przez lata rozwijała grupa TVN, należąca d WBD.

Warunki korzystania z Max utrudnią dzielenie kont

Dotychczasowi użytkownicy HBO Max zostali poinformowani przez platformę, że 11 czerwca trzeba będzie ściągnąć nową aplikację ze sklepu internetowego oraz, że zostanie im przedstawiona propozycja nowych warunków obsługi. Mogą z niej skorzystać. Mogą też cofnąć zgodę w ciągu 14 dni.

„Jeśli miałeś wcześniej konto HBO Max, w związku z uruchomieniem platformy Max otrzymasz możliwość wyrażenia zgody na poniższe warunki korzystania Max” – czytamy w informacji przesłanej do użytkowników zastępowanego HBO Max. Zapisy regulaminu stanowią, że użytkownik może dodać do swojego konta do 5 profili, z których korzystać mogą członkowie gospodarstwa domowego. Platforma ostrzega, że jeśli wykryje nieuprawnione korzystanie z serwisu, zastosuje techniczne środki uniemożliwiające takie działanie. Wśród warunków platformy Max znajduje się zapis ograniczający możliwość współdzielenia konta.

Czytaj więcej Media Do Polski wchodzą oferty platform streamingowych z reklamami. Teraz Max Startujący 11 czerwca Max, nowa platforma streamingowa grupy Warner Bros. Discovery, będzie miał trzy abonamenty. Najtańszy – z reklamami. To nie pierwsza tego typu oferta w Polsce. Ile kosztuje?

Tym samym WBD idzie śladem Netfliksa. Serwis ten zdefiniował gospodarstwo domowe jako to, które użytkuje aplikację na telewizorze i posiada sieć WiFi. Identyfikuje inne urządzenia tego gospodarstwa po sieci WiFi, z której się łączą z kontem. Sprzętom – laptopom, smartfonom – spoza tej sieci prawa korzystania z konta odmawia. W WBD zapewne będzie podobnie.