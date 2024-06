Każdy z trzech pakietów bazowych będzie można rozszerzyć o dodatkowo płatny pakiet “Kanały TV i Sport”, w którym WBD oferuje swoje kanały telewizyjne, w tym sportowe (jak Eurosport) oraz dla dzieci.

Pakiet Podstawowy – za 19,99 zł miesięcznie lub 199 zł za rok – obejmuje reklamy. Pozwala na oglądanie na dwóch urządzeniach jednocześnie w jakości Full HD. Zawiera kanał linearny TVN HD. Pakiet standardowy – za 29,99 zł miesięcznie (lub 299 zł rocznie) różni się od najtańszego brakiem reklam w bibliotece VoD, możliwością ściągnięcia do 30 pozycji na urządzenie i oglądania offline oraz paczką kanałów telewizyjnych HBO (HBO, HBO2 i 3). Z kolei za 49,99 zł miesięcznie nadawca obiecuje „dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam”, możliwość jednoczesnego oglądania na czterech urządzeniach, wprowadza jakość 4K i Dolby Atmos przy wybranych tytułów, a liczba pozycji do ściągnięcia rośnie do 100, przy czym filmów można ściągnąć 30.

Powrót linearnych kanałów

Jak widać WBD przy okazji Maksa wraca też do koncepcji aby platforma streamingowa pokazywała kanały linearne. Tak już kiedyś było w HBO Go. Najwięcej kanałów linearnych obejmuje jednak dodatkowo płatny pakiet. Aby skorzystać z “Kanały TV i Sport” – za dodatkowe 20 zł miesięcznie – trzeba mieć wykupiony któryś z powyższych bazowych abonamentów.

W paczce sportowej są zaś TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX.

Według WBD uruchomienie platformy streamingowej Max w Polsce będzie „największym wydarzeniem branży medialnej i rozrywkowej w 2024 roku”. WBD uruchamia serwis w kolejnych krajach Europy. Na Starym Kontynencie będzie on dostępny w sumie w 25 państwach, a globalnie na terytorium 65 państw.

Według Omdia w tym roku wszystkie duże platformy streamingowe będą oferowały abonamenty z reklamami.