Telewizja Polska – która po odcięciu przez prezydenta Andrzeja Dudę od finansowania została postawiona w grudniu ubiegłego roku w stan likwidacji przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz – zmaga się w ostatnich miesiącach ze sporymi problemami finansowymi. Na wniosek związku zawodowego postanowiła jednak wypłacić pracownikom wielkanocny dodatek do pensji – choć niższy od sugerowanego.

Dodatek wielkanocny dla pracowników TVP

TVP wypłaci z okazji świąt wszystkim etatowym pracownikom dodatek w wysokości 1,3 tys. zł brutto. Związkowcy nie są do końca usatysfakcjonowani, ponieważ domagali 2 tys. zł brutto, mimo to dla pracowników to i tak dobra wiadomość przy obecnej kondycji finansowej państwowego nadawcy – donosi Business Insider Polska.

Portal porównał kwotę dodatku z premią, na jaką mogą liczyć pracownicy Biedronki. We wtorek sieć handlowa ogłosiła, że wyda blisko 300 mln zł na wiosenne pensje – to więcej niż cała marcowa dotacja budżetowa dla TVP, która wyniosła 220 mln zł. Każdy pracownik Biedronki, który spełnia warunki, dostanie w kwietniu 4 tys. zł brutto.

Jak pisaliśmy, w styczniu 2024 roku sąd rejestrowy w Warszawie odmówił wszczęcia procedury likwidacji spółek Telewizja Polska SA i Polskie Radio SA. Tego samego dnia sąd rejestrowy w Koszalinie zezwolił na likwidację tamtejszej spółki prowadzącej regionalną rozgłośnię Polskiego Radia.