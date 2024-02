Jarosław Olechowski znalazł nową pracę. Został szefem wydawców TV Republika

Jarosław Olechowski od 2016 roku pracował dla Wiadomości TVP. W 2017 roku awansował na wydawcę programu, rok później na p.o. szefa Wiadomości, a w 2018 roku zajął stanowisko dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Pracę stracił w kwietniu po tym, jak Onet dotarł do listu rozesłanego do pracowników, w którym Olechowski miał krytykować działania ówczesnego prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza. Zarząd TVP odwołał go wtedy z funkcji dyrektora TAI, TVP3 i TVP Warszawa.

Chwilę później Olechowski został doradcą społecznym w Ministerstwie Aktywów Państwowych, rzecznikiem prasowym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także doradcą wiceprezesa Banku Pekao – tę intratną posadę stracił jednak w styczniu 2024 roku.

Jarosław Olechowski szefem wydawców TV Republika

Teraz Olechowski wziął przykład z wielu innych dziennikarzy byłej TVP, w tym Danuty Holeckiej czy Rafała Patyry, i znalazł nowego pracodawcę – Telewizję Republika. O dołączeniu Olechowskiego do stacji Tomasza Sakiewicza poinformował na portalu X (dawniej Twitter) Michał Rachoń, dyrektor programowy TV Republika.