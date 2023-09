"Piszę do Was, by dać Wam znać, że zdecydowałem się na przejście do roli przewodniczącego-emeryta w Fox i News Corp. Przez całe swoje życie zawodowe byłem codziennie zaangażowany w tworzenie newsów oraz idei i to się nie zmieni. Nadszedł jednak dla mnie czas, by przyjąć inne role, wiedząc, że mamy naprawdę utalentowane drużyny oraz pełnego pasji i wierzącego w zasady przywódcę jakim jest Lachlan" - napisał Rupert Murdoch w liście do pracowników. 92-letni miliarder zaznaczył, że powodem jego decyzji nie są względy zdrowotne.

Murdoch zaczął budować swoje imperium medialne w 1954 r. , gdy przejął australijską spółkę News Limited od swojego ojca. Rozszerzył biznes poza Australię, m.in. przejmując w 1969 r. brytyjskie tabloidy "The Sun" i "News of the World". W USA nabył m.in. "NY Post". W 1980 r. założył koncern News Corp., a w 1985 r. przejął Twentieth Century Fox oraz sieci regionalnych telewizji w USA. W 1996 r. stworzył amerykański kanał informacyjny Fox News.