Tegoroczny, jubileuszowy TOGETAIR został objęty patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na wydarzeniu będą organizacje międzynarodowe takie jak agenda ONZ UNEP/GRID, Europejski Bank Inwestycyjny, Parlament Europejski oraz Ambasada USA.

V edycji Szczytu towarzyszyć będzie niezwykła oprawa – TOGETAIR odbędzie się w tym roku w wyjątkowym miejscu – imponującej przestrzeni VARSO PLACE oraz VARSO TOWER, który jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej.

Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze Mat. Partnera

Wspólnie, ku przyszłości

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR to cykliczne wydarzenie, którego celem jest zbudowanie przestrzeni służącej wymianie idei, współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięciu celów klimatycznych oraz wspieraniu ambitnych, racjonalnych ekonomicznie i społecznie inicjatyw polskiej polityki klimatycznej. Dwudniowe wydarzenie, którego organizatorami są Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja Pozytywnych Idei, realizowane jest w formule hybrydowej, w trzech studiach telewizyjnych.

Wydarzenie odbędzie się 22-23 kwietnia 2024 r. w Warszawie

Tegoroczna edycja po raz kolejny połączy przedstawicieli różnych sektorów, w szczególności administrację rządową i samorządową, instytucje naukowe, biznes, sektor pozarządowy i media. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne na stronie organizatora: https://togetair.eu/ .

Warto również podkreślić, że bilety na to wydarzenie są bezpłatne, a rejestracja jest otwarta. Zachęcamy do zapoznania się z programem i zarejestrowania się przez stronę: https://event.togetair.eu/registration.

Trzy sceny tematyczne – jeden cel

Ideą, która przyświecać będzie zbliżającemu się wydarzeniu, jest wspólne działanie ku przyszłości. W obrębie trzech scen tematycznych eksperci spotkają się, aby wspólnie debatować nad rozwiązaniami, trendami ekologicznymi, a także szansami i zagrożeniami, jakie dla środowiska niesie perspektywa kolejnych lat. Scena CLIMATE CARE stanie się przestrzenią do podjęcia m.in. takich tematów, jak dekarbonizacja, zrównoważone budownictwo, Gospodarka Obiegu Zamkniętego czy troska o jakość powietrza, zasoby wody i bioróżnorodność. Kolejna ze scen – BUSINESS CONNECT – podejmie tematy związane m.in. z odpowiedzialnością przedsiębiorców wobec działań wpływających na środowisko, rynkami energii czy finansowaniem zrównoważonego rozwoju i rolą automatyzacji procesów. Z kolei trzecia ze scen, jaką jest FUTURE COOPERATION, skupi się na wykorzystaniu innowacyjnych technologii i przemyślanych rozwiązań wobec zmian klimatycznych, a także roli innowacji i globalnych trendów w przyszłości naszej planety.

Mat. Partnera

Co jeszcze czeka na uczestników TOGETAIR 2024?

Szerokie eksperckie grono nie ograniczy się jednak do debat prowadzonych w ramach trzech tematycznych scen. Podobnie jak w minionym roku, uczestnicy Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR mogą liczyć na inspirujące prelekcje w ramach key note’ów i dynamicznych power speech’y. Dyskusja będzie toczyła się także w formule otwartych okrągłych stołów, a zaproszeni goście zasiądą na gorących krzesłach, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami w tematach związanych z ekologicznymi perspektywami, jakie mają wpływ na przyszłość planety. Informacje o szczegółach wydarzenia, jego kolejnych elementach oraz prelegentach, którzy pojawią się na scenach tematycznych, zostaną doprecyzowane w najbliższym czasie.

TOGETAIR 2024 dąży nie tylko do budzenia społecznej świadomości w zakresie działań na rzecz środowiska, ale także do pokazania, że nawet niewielki krok – od segregacji odpadów, aż po wybór transportu publicznego czy promowanie odnawialnych źródeł energii – może być istotną zmianą na drodze do budowania zrównoważonej przyszłości i lepszego, bardziej ekologicznego świata dla przyszłych pokoleń. Wydarzenie zostało objęte parasolem komunikacyjnym określonym hasłami #TOGETHER FOR US #TOGETHER FOR CLIMATE. Tegoroczna edycja opiera się o trzy sceny tematyczne oraz trzy filary: Organizatorzy zaznaczają, że chcą łączyć zamiast dzielić, dbać o klimat i środowisko, współpracować dla lepszej przyszłości. W efekcie – wspólnie działać dla klimatu, realizując ideę #TOGETAIR.

Udział w wydarzeniu to doskonała okazja, aby zaangażować się w świadome działanie na rzecz budowania ambitnej, racjonalnej ekonomicznie Polskiej Polityki Klimatycznej i Energetycznej. Spotkanie w eksperckim gronie to nie tylko szansa na wymianę myśli i doświadczeń, zdobycie nowej wiedzy oraz możliwość przyjęcia nowej, zgodnej z najnowszymi ekologicznymi trendami perspektywy – z myślą o przyszłości.

Materiał Promocyjny