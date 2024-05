W czwartek rano dolar osłabił się względem złotego, spadając się do poziomu 4,03 zł. zł. Nieco mniej płacono także za euro, które kosztowało ok. 4,32 zł. Równocześnie umocnił się frank szwajcarski, za którego płacono ok. 4,43 zł.

Reklama

Osłabienia dolara

Polskiej walucie sprzyja sytuacja na rynku dolara. Amerykańska waluta osłabiła się po środowej decyzji Rezerwy Federalnej o pozostawieniu stóp procentowych w USA bez zmian. Taki ruch był zgodny z oczekiwaniami ekonomistów. Równocześnie w komunikacie do decyzji nie pojawiły się żadne czytelne sygnały, które wskazywałyby na termin rozpoczęcia obniżek stóp.

Czekając na posiedzenie RPP

– Wczoraj dolar umacniał się w oczekiwaniu na decyzję Fed, po czym w całości odwrócił ten ruch. W rezultacie i EUR/USD i EUR/PLN są dziś rano na poziomach widzianych w poniedziałek i wtorek. Skoro złoty nie ucierpiał na niskim odczycie inflacji, a komunikacja FOMC nie wywołała istotnego umocnienia dolara, to można oczekiwać, że EUR/PLN będzie delikatnie opadał, szykując się na kolejne mało gołębie posiedzenie RPP w przyszłym tygodniu – wskazują ekonomiści Santander Bank Polska w komentarzu porannym.