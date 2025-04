Urok secesji: Immersyjna wystawa Alfonsa Muchy

Przypomina zarazem, że Alfons Mucha (1860-1939) był twórca wszechstronnym, który tworzył plakaty, malował obrazy, tworzył projekty architektoniczne i biżuterię. Nowoczesne technologie sprawiają, że wystawa „Alfons Mucha – Magia przestrzeni” działa na wszystkie zmysły. Ruchomym obrazom i instalacjom towarzyszy muzyka i zapachowe kompozycje.

- To już nasza dziewiąta wystawa, którą przedstawiamy na kilka dni przed trzecimi urodzinami Art Box Experience. Prezentowanie dzieł takich mistrzów jak Alfons Mucha to dla nas ogromne wyróżnienie. Cieszymy się również, że naszym partnerem został Grand Palais Immersif, innowacyjna przestrzeń immersyjna w Paryżu, będąca równocześnie częścią jednego z najważniejszych francuskich muzeów sztuki. Wspólnie z Grand Palais i z Fundacją Muchy przekazujemy wiedzę o życiu i twórczości tego czeskiego artysty szerokiej publiczności w nowoczesnej, immersyjnej formie – mówi Joanna Kowalkowska, prezes Art Box Experience.

Spotkanie z Sarah Bernhardt

Główna część wystawy przenosi nas do Paryża przełomu XIX i XX wieku, bo tam właśnie zaczęła się droga do sławy artysty. Gdy pracował we Francji jako ilustrator, otrzymał zamówienie na plakat do spektaklu „Gismonda” z wielką aktorką tamtych czasów Sarah Bernhardt. Mucha zaproponował w swoim plakacie nową estetykę i formę. W jego projekcie ponadnaturalna postać aktorki w złotym płaszczu wypełnia cała przestrzeń plakatu. Jej głowę ozdabia dekoracyjny wianek z kwiatów, a widoczny w obramowaniu wyrazisty napis z jej nazwiskiem od pierwszego spojrzenia informuje, że to ona właśnie pojawi się w głównej roli na scenie.

Projekt tak się spodobał, że artysta wkrótce podpisał sześcioletni kontrakt z paryskim Théâtre de la Renaissance. W tym teatrze stworzył w sumie siedem afiszy dla Sarah Bernhardt. Uczestniczył też w próbach z jej udziałem, miał wpływ na scenariusz, pomagał przy scenografii i kostiumach, projektował biżuterię, stając się głównym doradcą artystycznym aktorki.