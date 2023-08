Nowosielski ważny i niedoceniony

Wystawa „Jerzy Nowosielski. Przeciwpragnienia” w warszawskiej Kordegardzie trwała tylko miesiąc. Przedstawiała ledwie 18 prac artysty sygnalizujących różne rozdziały jego twórczości – począwszy od nietypowej dla artysty „Martwej natury” z 1947 r. aż po „Akt nad morzem” z 1982 r.

Doczekał się Nowosielski przyznanej pośmiertnie nagrody. Fundacja Akademia Jana Lubrańskiego przyznała mu medal Divinis et Humanis m.in. za „za głębokie intuicje ekumeniczne i dialogiczne, za to, że w czasach, gdy kultura niechętnie pyta o sens życia i śmierci, a ubóstwia płytkie ekscentryzmy, jego malarstwo i myśli mogą okazać się zbawienne”. Oby instytucje wystawiennicze wzięły to sobie do serca.