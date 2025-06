– Bardzo często ludzie pytają mnie o pojęcie czułego narratora. Nie do końca chciałabym go definiować. Na pewno nie jest czuły w znaczeniu czułostkowy, czy przewrażliwiony – uważa pisarka. –. Czuły narrator widzi świat przez pryzmat innych ludzi. To jest punkt widzenia, w którym dostrzega się, że jesteśmy jednym ciałem, cierpieniem, wspólnotą lęku przed śmiercią, ale też wspólnotą radości życia i dążenia do szczęścia. Nie jesteśmy tylko jednostkowymi bytami - efemerydami, które zjawiają się i umierają. Tworzymy rodzaj wspólnoty; nie bałabym się tego metafizycznego wymiaru.

Nawiązywała też do innego kluczowego pojęcia w swoich książkach, do roli w nich mitu:

- Odwołuję się do mitologii i sprawia mi to ogromną przyjemność, ponieważ mam poczucie uczestniczenia w czymś, co jest większe ode mnie. To nie ja wymyślam swoje książki. Ja tylko zbieram to, co było i co się dzieje wokół mnie i dodaję trochę jeszcze wyobraźni. Moje powieści i świadome nawiązania do mitów są pretekstem do komunikacji z wami, czytelnikami.

Olga Tokarczuk rozmawia ze sztuczna inteligencją

Tłumaczyła też swoje rozumienie wyobraźni jako funkcji rozumu połączonej z kreatywnością. Zarazem zastanawiała nad fenomenem literatury science fiction. Dlaczego jej największe dzieła powstały w okresie zimnej wojny? I zauważała, że literatura SF rośnie w siłę, gdy czujemy się zagrożeni i niepewni

I pewnie dlatego dziś znowu się do niej wracamy.