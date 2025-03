Jak Einstein bronił Skłodowską-Curie przed „gadami" i „bredniami"

Maria odpisała mu, że nie widzi związku między swą pracą zawodową a życiem osobistym i po nagrodę pojechała. Jej przemówienie w Sztokholmie przyjęto brawami, a Szwedzkie Zrzeszenie Kobiet Uczonych specjalnie na jej cześć wydało bankiet.

Langevin wrócił do żony, choć nie był jej nadal wierny, bo szybko zdradził ją znów ze studentką, z którą miął piąte dziecko. Jednak opinii publicznej to nie wzburzało. W przyszłości los dopisał nieoczekiwaną puentę. Wnuczka Marii – Hélèn Joliot (córka Ireny) – wyszła za mąż za wnuka Paula Langevina – Michela.

Wycieczka w Alpy

Gdy w 2013 roku Albert Einstein gościł w Paryżu z wykładem, zatrzymał się wraz z pierwszą żoną Milevą w domu Marii Skłodowskiej-Curie. Ujęty serdecznym przyjęciem w rewanżu w kolejnym liście zaproponował jej wycieczkę z córkami w Alpy Szwajcarskie. Projekt doszedł do skutku; w wyciecze wziął udział także starszy syn Einsteina. Jak wspomina Ewa Curie, biografka noblistki, wszyscy bawili się na niej świetnie, mimo że był to czas, kiedy Einstein zwrócił swe uczucia do kuzynki Elsy i jego pierwsze małżeństwo zaczęło się chwiać.

Historia odnalezienia listów Marii Skłodowskiej-Curie i Alberta Einsteina również fascynuje.

Pisali do siebie przez ponad 20 lat. Ich korespondencja jest najnowszym odkryciem. 32 listy odnaleziono w Paryżu, Jerozolimie, Zurychu i Princeton w USA.

Poszukiwania nieznanej dotąd korespondencji rozpoczęły się w 2023/2024 roku, zainicjowane przez dr Ewę Łabno- Fałęcką, prezeskę Fundacji Rozwoju Edukacji dla Przemysłu. Prowadzono je w Paryżu, Jerozolimie, Zurychu i Princeton w USA. Na język polski listy tłumaczyli polscy naukowcy. Współwydawcą jest Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Publikacja zawiera także fotokopie oryginalnych listów i bogaty wybór zdjęć. Wkrótce pozna ja świat w wersji anglojęzycznej.