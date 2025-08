18 min. 24 sek.

Podcast „Przystanek Historia”: Powstanie Warszawskie – walka o prawo do stanowienia o sobie

Powstańczy zryw stolicy w sensie militarnym był wymierzony przeciwko Niemcom. Ale był to także bój o to wszystko, co mogli Polsce zabrać Sowieci: demokrację, godność, wolność osobistą.