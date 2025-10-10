Trudna historia Polski w XX wieku – okupacja niemiecka i sowiecka, a później sowiecka dominacja i rządy komunistów – wszystko to sprawiło, że przez dziesięciolecia obowiązywał całkowicie zakłamany i fałszywy obraz polskiej historii. Także w przestrzeni publicznej wznoszono dziesiątki propagandowych obiektów sławiących Armię Czerwoną, która nie przyniosła Polsce wolności, lecz kolejne zniewolenie.

Instytut Pamięci Narodowej jako najważniejsza instytucja polskiej pamięci narodowej, podjęła ogromny wysiłek dekomunizacji przestrzeni publicznej i usuwania takich propagandowych symboli sowieckiej dominacji. Wiele udało się osiągnąć, ale wciąż jeszcze ta misja nie jest zakończona. Tym bardziej niepokoi opór części środowisk samorządowych, które „pudrując” przekaz i symbolikę tych obiektów chcą je zachować.

Niesłychanie ważnym wyzwaniem jest znalezienie właściwej ścieżki dotarcia z wiedzą historyczną do młodego pokolenia. Dlatego działania IPN zmierzają do zainteresowania i zaktywizowania młodzieży przeszłością. Współczesny świat bardzo się zmienia, z tego powodu powołano w Instytucie Pamięci Narodowej Biuro Nowych Technologii, które ma zainteresować młodych ludzi historią poprzez gry komputerowe i wirtualną rzeczywistość. Bowiem przekaz, który płynie z Instytutu, musi wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne.

Warto też mieć narzędzie do sprawdzania skuteczności tej metody. Takim narzędziem są kongresy, również regionalne, organizowane od 2023 roku przez IPN. Te spotkania przyciągają rzesze młodych ludzi, którzy chcą zapoznać się z nowoczesną ofertą IPN. Jest to z jednej strony forum dyskusji o przyszłości, a z drugiej prezentacja gotowej oferty. Nadchodzący Kongres Przyszłości Narodowej odbędzie się w Łodzi 15 – 16 października.Ma pokazać młodym ludziom, że nie są odseparowani od przeszłości. Wolność, z której dziś korzystamy, została kiedyś wywalczona przez ich poprzedników. Młodych wówczas ludzi, którzy mimo ogromnego ryzyka, nie wahali się przeciwstawić komunizmowi. Kongres ma pokazać, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Jest wartością, o którą trzeba dbać i jej bronić.

Tylko pamięć oparta na prawdzie ma w sobie ogromny walor tworzenia współczesnej świadomości i budowania przyszłości. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie co chcemy pokazać i przekazać przyszłym pokoleniom.

