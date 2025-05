Pisarstwo Mushtaq jest jednocześnie dowcipne, żywe, wzruszające i pełne potępienia, wzbijając się na emocjonalne wyżyny dzięki bogatemu stylowi mówionemu. Z postaci błyskotliwych dzieci, zuchwałych babć, braci bandytów, często nieszczęśliwych mężów, a przede wszystkim z postaci żon i matek, które przeżywają swoje życie, cierpiąc – wyłania się zadziwiająca pisarska perspektywa.

„Heart Lamp” to pierwsza książka nominowana do nagrody i przetłumaczona na angielski z języka Kannada, którym posługuje się około 65 milionów ludzi. Jednocześnie Deepa Bhasthi zostaje pierwszą indyjską tłumaczką, która zdobywa nagrodę International Booker. Zwycięska książka wyszła nakładem niezależnego wydawnictwa And Other Stories w Sheffield.

Jurorzy o Banu Mushtaq

Tak skomentował werdykt Max Porter, przewodniczący jury Międzynarodowej Nagrody Bookera 2025:

- „Heart Lamp” to coś naprawdę nowego dla angielskich czytelników. Radykalne tłumaczenie rujnuje stary język. (…) Rzuca wyzwanie i poszerza nasze rozumienie tłumaczenia. Te piękne, zajmujące, afirmujące życie historie powstały w języku Kannada, przeplatane niezwykłym społeczno-politycznym bogactwem innych języków i dialektów. Mówią o życiu kobiet, „prawach reprodukcyjnych”, wierze, kastach, władzy i ucisku. To książka, którą jurorzy naprawdę pokochali już od pierwszej lektury czytania. Było wielką przyjemnością słuchanie opinii wyrażających rosnące uznanie dla tych historii. Cieszymy się, że możemy podzielić się tym aktualnym i ekscytującym zwycięzcą Międzynarodowej Nagrody Bookera 2025 z czytelnikami na całym świecie.