Lemaitre, czyli sukces fabryki mydła

Teraz mamy tetralogię „Lata chwały”, wydawaną w Polsce z zaledwie jednotomowym opóźnieniem w stosunku do oryginału. To historia rodziny Pelletierów, której głowa rodziny zdobyła majątek i swego rodzaju sławę dzięki skutecznemu prowadzeniu fabryki mydła w Bejrucie. Latorośle starego Pelletiera wkrótce po wojnie rozpierzchają się z różnych przyczyn po świecie, w pierwszym tomie „Wielki świat” mieliśmy skądinąd całkiem ciekawy poznawczo dla polskiego czytelnika wątek Indochin pod rządami Francuzów. W wydanej teraz w Polsce „Ciszy i gniewie”, drugiej części tetralogii, przyszedł czas na Francję lat 40. i 50. zeszłego wieku, gdyż tam osiadło młode pokolenie Pelletierów, a przynajmniej ci członkowie rodziny, którym udało się przeżyć indochińską przygodę.

Pierre Lemaitre Foto: Roberto Frankenberg

Lemaitre poprzez losy młodych Pelletieriów zderza ze sobą dwie powojenne Francje. Tę odchodzącą, tradycyjną, nieco zaściankową, która musi ustąpić miejsca choćby technologicznej „nowoczesności” w postaci pochłaniającej spore tereny elektrowni wodnej. Ta stara Francja to również konserwatyzm, restrykcyjne prawo antyaborcyjne oraz… dosyć szokujące dla współczesnego czytelnika niedociągnięcia dotyczące higieny osobistej Francuzek. To wszystko musi ustąpić miejsca zmianie. Jakiej? Oczywiście w zakresie higieny, ale też poluzowaniu obyczajowemu, nowoczesnym mediom czy kapitalizmowi w postaci pionierskiego, nowoczesnego marketu, który otwiera jeden z Pelletierów. Lemaitre tej zmiany wprost nie osądza, całość wciska w atrakcyjną fabułę (tak, tak! z morderstwami w tle) i pozwala nieść się czytelnikowi. Czyta się to znakomicie.

Czyta się znakomicie, czyli czytadło Lemaitre’a

Co stanowi zarówno dużą zaletę, ale i sporą wadę tej powieści. Mam wrażenie, że akcja – inaczej niż we wcześniejszych powieściach Lemaitre’a – niemal całkowicie przesłoniła obserwację. Psychologia postaci stała się mocno jednowymiarowa, analiza społeczna – ograniczona. Są tutaj co prawda wątki poruszające, jak choćby kwestia podziemia aborcyjnego w tamtych czasach we Francji. Jednak całość przechyla się w stronę czytadła, mogłaby to być atrakcyjna lektura na jeden wieczór, gdyby nie potężne, jak to zwykle u Lemaitre’a, rozmiary książki – 570 stron.

Przed polskim czytelnikiem jeszcze dwa tomy tetralogii „Lata chwały”, czyli pewnie co najmniej kolejnych 1000 stron. I mimo wszystko warto na nie czekać. Lemaitre to pisarz niesłychanie sprawny, który przeprowadza nas – w sumie całkiem udanie – przez kawał francuskiej historii. Wszak ostatni tom ma nas doprowadzić aż do roku 1975, czyli końca okresu nazywanego nad Sekwaną „wspaniałym trzydziestoleciem”.

Pierre Lemaitre: „Cisza i gniew”, przeł. Oskar Hedemann, Albatros, Warszawa 2025