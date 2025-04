Podcast „Rzecz o książkach”: „Fala. Rok 1984 i polski postpunk” Rafała Księżyka

- Kazik poznał tam swoją żonę. Jego koncert najpierw z kasety posłuchała, a później dopiero się wybrała na kolejny, chórzystka zespołu Bikini, Ania. Co więcej, jej koleżanka z chórków w zespole Bikini związała się z Jeżykiem, basistą zespołu Kult. A trzecia z chórzystek zespołu Bikini połączyła się już nie węzłem małżeńskim - tam była przelotna relacja - z gitarzystą zespołu Kontrola W. Toruń był w pół drogi między Warszawą a Trójmiastem, gdzie nowa muzyka niewątpliwie się zaczęła.

Rafał Księżyk i Siekiera

Rafał Księżyk wspomina też o próbie rozmowy z Tomaszem Adamskim z Siekiery.

- Nie wypowiedział się do książki. Ja z nim oczywiście rozmawiałem, namawiałem go i to była śmieszna rozmowa. Poczułem tchnienie autorytarnego szefa, czułem się jak na przesłuchaniu, co zresztą z dużą sympatią podjąłem na zasadzie gry, więc mu grzecznie na wszystkie pytania odpowiadałem. Miał się zastanowić, czy wypowie się do książki, ale odpowiedział, że nie.

Mamy za to w „Fali” wiele innych źródeł opowieści o Siekierze.

Barwnie i szeroko omówiony jest w książce festiwal Poza Kontrolą, o swoim znaczeniu i wpływach opowiada jego animator, działający w Rivierze Remont Grzegorz Brzozowicz. Czytamy o grupach Chieny Cmentarne, perypetiach Kontroli W i Kosmetyków Mrs Pinky z Wojciechem Jagielskim, Variete, 1984, One Millions Bulgarians, Aurorze, a także znaczeniu Rozgłośni Harcerskiej.